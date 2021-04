IMGW przekazał, że w niedzielę rano mieszkańców rejonów podgórskich przywitała iście zimowa aura, ponieważ nocne opady śniegu w połączeniu z ujemną temperaturą spowodują utworzenie się tam niewielkiej pokrywy śnieżnej, lokalnie do około 2-3 cm, a w górach do 7 cm.

Dodano, że w całym kraju rano będzie chłodno, a wręcz mroźno, gdyż w nocy miejscami temperatura spadła od -5 st. C do -1 st. C, a przy gruncie nawet do -6 st. C, jedynie nad samym morzem i na północy Lubelszczyzny wyniosła około 1 st. C.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielny poranek na północy i w centrum kraju możliwe są również mgły, które miejscami mogą marznąć, powodując, że drogi mogą być śliskie.

IMGW zapowiada, że w ciągu dnia na zachodzie i północy Polski na niebie pojawi się słońce. W centralnej i południowo-wschodniej połowie kraju przeważać będzie zachmurzenie duże i miejscami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Będzie nieco cieplej niż w sobotę. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na północnym wschodzie do 10 st. C na zachodzie; w obszarach podgórskich od 3 st. C do 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty, na ogół z kierunków zachodnich.

