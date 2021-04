Jak dowiedziała się w czwartek PAP w biurze prasowym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście wstrzymał wykonanie kary pozbawienia wolności dla Józefa Piniora do czasu rozpatrzeni wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Informację pierwszy o tym podał portal TVN24. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary złożyła obrona Piniora. 30 marca wrocławski sąd rozpatrzył ten wniosek pozytywnie. Wykonanie kary zostało wstrzymane do 24 maja; wówczas sąd ma rozpatrzyć wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Za co skazano Piniora?

Na początku marca b. senator Józef Pinior oraz jego asystent Jarosław Wardęga zostali skazani na 1,5 roku więzienia za to, że przyjęli łapówki w kwocie co najmniej 40 tys. zł w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy dolnośląskiego biznesmena Tomasza G. Korzyść majątkową w kwocie 20 tys. zł mieli im obiecać, a wręczyć 6 tys. zł i 5 tys. zł kolejni dwaj biznesmeni.

Wyrok jest prawomocny. Pinior nie przyznał się do winy, podobnie jak i jego były asystent.