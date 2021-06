Bodnar poinformował, że na trasie "Tour de konstytucja" jest 130 miast w całym kraju. Podkreślił, że celem akcji, jest "żeby z każdym kolejnym odwiedzonym miastem budziła się energia konstytucyjna, obywatelska". Takie jest sprzymierzenie obywateli wokół tej idei, jaką jest Konstytucja, najważniejsze prawo dla nas - oznajmił.

Zapowiedział, że w piątek pierwszym miastem, w którym zatrzyma się objazd, będzie Radom. Zaznaczył, że nie każdy z uczestników będzie mógł być w każdym z miast na trasie. Ja się wybieram jeszcze do Częstochowy, Zawiercia, Opola oraz Wrocławia – powiedział.

Najważniejsze, aby ten "tour" stał się okazją do spotkania, do poważnej rozmowy o Konstytucji; okazją do tego, abyśmy mogli wyjaśnić obywatelom różne zawiłości, które się wiążą z interpretowaniem konstytucji i znaczeniem, dla naszego codziennego życia; aby pokazać, że konstytucja jest ideą, która nas łączy. Bo tak naprawdę konstytucja spaja całe społeczeństwo - wyjaśnił.

Wychowywałem się na westernach i zawsze podobały się na dwie rzeczy, że plemię czy szczep indiański miał swoje niewzruszone reguły i nikt ich nie łamał, i że byli szeryfowie, i ich zastępcy, i źli ludzie. I ci szeryfowie walczyli o utrzymanie prawa, i nigdy go nie łamali. To będziemy starali się opowiedzieć podczas tej trasy wszystkim ludziom – podkreślił muzyk Zbigniew Hołdys.

"Tour do Konstytucja"

Inicjator akcji Robert Hojda z Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych wskazał, że "Tour do Konstytucja" nie jest przedsięwzięciem zorganizowanym "przeciwko komuś". Ta akcja jest naszą obywatelską i chcemy ze sobą rozmawiać, jak normalni obywatele. Poprosiliśmy polityków, o to żeby nam zostawili otwarty front. Ustaliliśmy (…), że w spotkaniach politycy nie biorą udziału - dodał.

Na stronie RPO wyjaśniono, że spotkania w ramach "Tour de konstytucja" mają mieć piknikową, rodzinną formę.

Będą nas wspierać prawnicy: sędziowie ze stowarzyszeń Iustitia i Themis, prokuratorzy z Lex Super Omnia, adwokaci z Defensor Iuris, Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka oraz grupy obywatelskie działające w przestrzeni publicznej jak Ogólnopolski Strajk Kobiet, Wolne Sądy, Komitet Obrony Demokracji, edukacyjny Protest z Wykrzyknikiem, Zbigniew Hołdys, Radomianie Stowarzyszenie Radomianie Dla Demokracji - czytamy.