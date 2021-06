Mężczyzna jest mieszkańcem powiatu legnickiego. Został zaproszony na uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, która odbyła się na terenie powiatu kaliskiego. Gościem była także 12-latka z rodzicami.

12-latka wykorzystana przez krewnego

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy prokurator ustalił, że mężczyzna wykorzystał łączące go z nastolatką relacje rodzinne i z okazji zbliżającej się Pierwszej Komunii Św. nawiązał z nią kontakt. Okazało się, że pomiędzy 11 kwietnia a 12 maja za pośrednictwem komunikatora internetowego składał jej propozycje o charakterze seksualnym i prezentował treść o charakterze pornograficznym - powiedział prokurator.

Obiecał, że kupi 12-latce deskorolkę, ale w zmian miała spotkać się z nim w wyznaczonym przez niego miejscu podczas rodzinnej uroczystości. W trakcie spotkania miał dopuścić się wobec dziecka innej czynności seksualnej – powiedział Meler.

Mężczyzna częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów. Ze względu na zagrożenie karą do 12 lat więzienia sąd na wniosek prokuratury aresztował go na trzy miesiące.