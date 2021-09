Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niedzielny poranek dla większości kraju będzie pogodny.

Przy zbiornikach wodnych i zagłębieniach terenu mogą się utrzymywać mgły ograniczające widoczność do kilkuset metrów. Temperatura na wysokości dwóch metrów wyniesie od 2 stopni na Suwalszczyźnie przez 7 stopni w centrum kraju do 11 stopni w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. We wschodniej części Mazur i na Suwalszczyźnie może lokalnie dojść do słabych, przygruntowych przymrozków.

Po rześkim poranku niedziela zapowiada się naprawdę ładnie. Będzie dużo słońca i rozpogodzeń nawet w północnej części kraju, gdzie zachmurzenie będzie większe niż na południu. Jeżeli chodzi o temperaturę to najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie spodziewamy się maksymalnie 15 stopni Celsjusza, przez 17-19 stopni w centrum kraju i nad morzem po zachodnią część Polski, gdzie termometry wskażą około 20 stopni - powiedziała Łapińska.