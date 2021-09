Według prognoz IMGW, w sobotę najwięcej przejaśnień będzie na południowym zachodzie kraju. W ciągu dnia strefa przejaśnień będzie się rozbudowywać na kolejne regiony kraju. W godzinach popołudniowych słońce może wyjść zza chmur m.in. na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Mazowszu i w centralnej części Polski.

Najcieplej na zachodzie kraju

Na początku dnia najwięcej przejaśnień będzie na południowym zachodzie kraju. W pozostałej części Polski sobota zacznie się dość pochmurnie, a na północy będzie jeszcze wiał silny wiatr, dochodzący w porywach do 60 km/h. Na północy i północnym wschodzie może spaść słaby, przelotny deszcz. Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą do 22 stopni Celsjusza. Niewiele chłodniej będzie na ścianie zachodniej kraju. Około 18-19 stopni będzie na Podkarpaciu, Mazowszu i w centrum Polski. Najniższej temperatury maksymalnej w ciągu dnia spodziewamy się na Suwalszczyźnie - około 14 stopni - powiedziała synoptyk Anna Woźniak.

W nocy z soboty na niedzielę meteorolodzy spodziewają się dużych przejaśnień i rozpogodzeń. Będzie wiał słaby wiatr, czego efektem będą silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do dwustu metrów. W większej części Polski temperatura w nocy wyniesie od 6 do 9 stopni Celsjusza. Najcieplejsza noc zapowiada się na zachodzie – do 13 stopni. Na przeciwnym biegunie będą: Suwalszczyzna i rejony podgórskie, gdzie temperatura może spaść do 5 stopni.