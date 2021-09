Już po raz 43. na stołeczne ulice wybiegną w niedzielę, 26 września, uczestnicy Maratonu Warszawskiego. Oprócz biegu na królewskim dystansie, zorganizowane będą także zmagania na krótszych dystansach. Zorganizowany zostanie także półmaraton, bieg sztafetowy i bieg na 5 kilometrów.

Reklama

Utrudnienia w stolicy

W związku z tym warszawiacy muszą się liczyć z utrudnieniami komunikacyjnymi w sześciu dzielnicach (Śródmieście, Mokotów, Praga Północ, Praga Południe, Żoliborz, Bielany), które rozpoczną się już w sobotę, 25 września - od godziny 20 zamknięte zostaną ulice w okolicach startu i mety biegów.

Do niedzieli, godz. 22 kierowcy nie będą mogli przejechać jezdnią południową Wisłostrady (na odcinku między ul. Krasińskiego i ul. Grodzką). Jezdnia północna - w stronę Gdańska - będzie przejezdna cały czas.

Zamknięte zostaną ulice: Sanguszki, Konwiktorska (gdzie zaplanowano start imprezy). Na Konwiktorską ruch powróci w niedzielę o godz. 19, a na Sanguszki w niedzielę o godz. 22.

Nieprzejezdna do godz. 22 w niedzielę będzie jezdnia zachodnia Wybrzeża Gdańskiego na odcinku między Krasińskiego a Grodzką (meta 43. Maratonu Warszawskiego). Wyjątkiem będzie odcinek od ulicy Gwiaździstej do Trasy Armii Krajowej – zostanie on zamknięty wyłącznie w niedzielę w godzinach 8.30-16.30. Jezdnia w kierunku Gdańska będzie przejezdna przez cały czas. Dojazd do PKOL będzie możliwy bez ograniczeń wschodnią jezdnią Wybrzeża Gdańskiego, zaś w niedzielę innymi drogami po godz. 17.30.

W związku z tymi zmianami trasami objazdowymi pojadą już w sobotę od godz. 20 autobusy linii 118, 178, 185 i 503.

W niedzielę uczestnicy maratonu wystartują z ulicy Konwiktorskiej w czterech turach, o godz.: 8, 8.15, 8.30, 8.45. Półmaratończycy na trasę wyruszą z ulicy Moliera w czterech turach: o godz. 12, 12.30, 12.45 i 13. Dołączą do trasy maratonu dobiegając Królewską do Krakowskiego Przedmieścia.

Reklama

Na trasie maratonu odbędzie się również bieg trzyosobowych sztafet. Pierwsza zmiana będzie miała do pokonania około 14 kilometrów, druga - około 10 kilometrów i ostatnia - około 18 kilometrów. O godz. 17 z ulicy Konwiktorskiej wystartują biegacze na dystansie 5 kilometrów.

Meta wszystkich dystansów będzie zlokalizowana na Wisłostradzie, na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Trasa będzie prowadziła ulicami: Muranowską (jezdnia w kierunku ul. Stawki, zamknięta w godz. 7.30–17.45, brak przejazdu w ul. Międzyparkową), Andersa (zamknięta 7.30–18.05), Mickiewicza (zamknięta na odcinku Słomińskiego – pl. Wilsona w godz. 7.30–18.05; przejezdny będzie jedynie odcinek pomiędzy pl. Wilsona a ul. Zajączka w kierunku południowym) na pl. Wilsona (w godz. 7.30–18.05 nastąpi zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu, bez możliwości skrętu w ul. Krasińskiego). Z pl. Wilsona biegacze udadzą się ul. Krasińskiego (zamknięta w godz. 7.30 – 18.15) na Wisłostradę (jezdnia w kierunku Wilanowa) i dalej ulicami: Krajewskiego, Zakroczymska, Szymanowska, Słomińskiego (zamknięte w godz. 7.40 – 16.05).

Jezdnia południowa ul. Krasińskiego zostanie zamknięta w godz. 7.30–18.15. Jezdnia północna będzie przejezdna przez cały czas do pl. Wilsona (bez możliwości wjazdu na plac w godz. 8.30-15.10). Dojazd i wyjazd z osiedli wzdłuż ul. Gwiaździstej będzie możliwy od Wybrzeża Gdyńskiego (jezdnią północą w kierunku Gdańska), następnie zjazdem przy PKOL w ul. Krasińskiego i dalej ul. Gwiaździstą.

Trasę na Pragę maratończycy pokonają mostem Gdańskim (jezdnia w kierunku Pragi zamknięta zostanie w godz. 7.45-16.15; w kierunku do Śródmieścia most przejezdny będzie przez cały czas), a następnie pobiegną ul. Starzyńskiego - wiaduktem nad rondem Starzyńskiego. Jezdnia w kierunku Targówka będzie zamknięta w godz. 7.45-10.30; w kierunku mostu Gdańskiego będzie przejezdna przez cały czas. Później zawodnicy będą biegli ulicami: Namysłowska (zamknięta w godz. 7.30-11.00), Ratuszowa (zamknięta od godz. 7.45–11.00), Wybrzeże Helskie i Szczecińskie (zamknięte w godz. 7.55 – 16.40), Okrzei (będzie zamknięta w godz. 7.40-11.20; dojazd od ul. Wybrzeże Szczecińskie będzie możliwy dopiero od godz. 17.00), Jagiellońska (zamknięta w godz. 7.55-11.10), Zamoyskiego (zamknięta w godz. 8.00-11.10), Sokola (zamknięta w godz.7.45-11.35) i Zamoście. Następnie pobiegną ul. Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte obydwie jezdnie w godz. 7.55 – 17.40), Wał Miedzeszyński i zawrócą pod mostem Poniatowskiego w kierunku mostu Świętokrzyskiego (jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta w godz. 7.50–12.00, jezdnia w kierunku centrum w godz. 7.50–16.50).

W rejonie placu Hallera będzie można przejechać przez rondo Starzyńskiego, za wyjątkiem zjazdu w kierunku Ronda Żaba. W godz. 7.45-16.15 wjazd do tego rejonu będzie odbywać się od strony ul. Modlińskiej (z uwagi na zamknięcie wjazdu na Pragę mostem Gdańskim). Wyjazd w kierunku Bródna w godz. 7.45-10.30 będzie możliwy przez ul. Modlińską i Trasę Toruńską.

Z mostu Świętokrzyskiego zawodnicy pobiegną dalej ulicami: Tamka (na odcinku od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Kruczkowskiego – będzie zamknięta w godz. 8.10 – 11.45), Kruczkowskiego (zamknięta w godz. 7.55-12.10; utrzymany będzie ruch w kierunku północnym od ul. Ludnej do ul. Czerwonego Krzyża.), Rozbrat, Górnośląska i Hoene-Wrońskiego (będą zamknięte w godz. 8.10-12.00.), al. Hopfera do Łazienek Królewskich. Stąd wybiegną na ul. Gagarina (w godz. 8.10-12.45 wyłączony będzie skręt w ul. Belwederską; pozostały ruch będzie utrzymany) i dalej będą kontynuowali swój bieg Traktem Królewskim: Belwederska (będzie zamknięta w godz. 8.10 – 12.45), Al. Ujazdowskie, Plac Trzech Krzyży i ul. Nowy Świat do Ronda de Gaulle’a (zamknięta będzie jezdnia w kierunku Krakowskiego Przedmieścia w godz. 8.10–13.00; na jezdni w kierunku Wilanowa ruch będzie utrzymany od Placu Trzech Krzyży do ul. Bagatela), Krakowskie Przedmieście (zamknięte w godz. 8.30-13.50). Następnie pobiegną ulicami: Miodowa (zamknięta w godz. 8.20-14.15), pl. Krasińskich (wyłączone z ruchu w godz. 8.30-14.00), Bonifraterska (zamknięta w godz. 7.30-16.00) i Muranowska.

Ciąg ulic: Tamka – Kruczkowskiego – Rozbrat – Górnośląska – Hoene-Wrońskiego – Hopfera – Gagarina – Belwederska – Al. Ujazdowskie będzie wyłączony z ruchu w godz. 7.50-12.20. Przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Powiśla oraz przedostanie się na drugą stronę Wisły będą możliwe mostem Łazienkowskim. Ruch samochodowy na ul. Wioślarskiej i ul. Solec będzie odbywał się bez zmian. Przejezdne będą wjazdy i zjazdy na most Poniatowski i most Łazienkowski.

Następnie maratończycy wrócą na ulice Andersa i Mickiewicza (ul. Mickiewicza na odcinku od pl. Wilsona do ul. Rudzkiej w kierunku północnym zostanie zamknięta w godz. 8.30–15.30. w kierunku południowym ruch będzie utrzymany przez cały czas). Tym razem z pl. Wilsona pobiegną prosto ul. Mickiewicza i dalej ulicami: Rudzka, Lektykarska, Podleśna (zamknięte w godz. 8.45–15.00.). Ulicą Gwiaździstą - na Wisłostradę. Następnie ulicami: Krajewskiego, Zakroczymska, Konwiktorska, Bonifraterska, Międzyparkowa, Słomińskiego (jezdnia w kierunku mostu) i mostem Gdańskim wrócą na Pragę (jezdnia w kierunku Pragi zamknięta w godz. 7.45-16.15).

Mieszkańcy bloków w obrębie ulic: Mickiewicza, Rudzka, Lektykarska, Podleśna, Gwiaździsta, Krasińskiego w niedzielę, 26 września, będą mogli wyjechać z osiedla przez cały czas trwania biegu ul. Podleśną oraz Gwiaździstą do Wisłostrady w kierunku północnym. Na ul. Podleśnej dodatkowo wydzielony zostanie jeden pas jezdni, aby umożliwić wyjazd z osiedla (wyłącznie wyjazd, bo wjazd na osiedle ul. Podleśną nie będzie możliwy). Dojazd do osiedla w godz. 7.45-15.00 będzie możliwy wyłącznie od ul. Wybrzeże Gdyńskie (jezdnią północą w kierunku Gdańska), następnie zjazdem przy PKOL w ul. Krasińskiego i dalej ul. Gwiaździstą. Dojazd będzie możliwy tylko do skrzyżowania ul. Gwiaździstej z ul. Podleśną.

Z mostu Gdańskiego maratończycy pobiegną ulicami Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (jezdnie zamknięte w godz. 7.55–16.40) do mostu Świętokrzyskiego (jezdnia w kierunku centrum będzie zamknięta w godz. 7.50–16.50). Dalej ulicami: Zajęcza, Dobra (zamknięta w godz. 9.10-17.10), Karowa (zamknięta w godz. 9.25-16.55) i Wisłostradą do mety na wysokości Multimedialnego Parku Fontann (przystanku autobusowego przy ul. Boleść).

Start 15. Półmaratonu Warszawskiego nastąpi o godz. 12 z ul. Moliera (będzie zamknięta w godz. 8-16). Następnie biegacze pokonają trasę ulicami: Senatorska (jezdnia południowa zamknięta w godz. 10-15) - Wierzbowa (zamknięta w godz. 11.30-13.45) – pl. Piłsudskiego (jezdnia wschodnia będzie zamknięta w godz. 8–13.45; jezdnia wschodnia w kierunku Placu Teatralnego do godz. 16) - Królewska (zamknięta w godz. 11.30-13.45) - Krakowskie Przedmieście (tu trasa biegu połączy się z trasą maratonu) - Miodowa – pl. Krasińskich - Bonifraterska - Muranowska (jezdnia północna) - Andersa - Mickiewicza (od ul. Zajączka jezdnia wschodnia) - pl. Wilsona - Mickiewicza - Rudzka - Lektykarska - Podleśna (jezdnia północna) - Gwiaździsta - Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zachodnia) - Krajewskiego - Zakroczymska - Konwiktorska - Bonifraterska – Międzyparkowa - Słomińskiego (jezdnia południowa) - most Gdański (jezdnia północna) - Wybrzeże Helskie - Wybrzeże Szczecińskie - most Świętokrzyski (jezdnia zachodnia) - Zajęcza - Dobra - Karowa - Wybrzeże Kościuszkowskie (jezdnia zachodnia) - Wybrzeże Gdańskie (jezdnia zachodnia) - meta (na wysokości przystanku autobusowego przy ul. Boleść)

Uczestnicy Biegu na Piątkę wystartują o godz. 17 z ul. Konwiktorskiej i pobiegną ulicami: Muranowska (jezdnia w stronę ul. Stawki) - Andersa - Mickiewicza (od ul. Zajączka jezdnia wschodnia) – pl. Wilsona - Krasińskiego (jezdnia południowa)- Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zachodnia) – Wybrzeże Gdańskie (nitka zachodnia) do mety na wysokości ul. Sanguszki.

W niedzielę od godziny 7.30 wraz z przemieszczaniem się biegaczy zmienią się trasy komunikacji miejskiej. Objazdami pojadą tramwaje: 6, 7, 9, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 i autobusy: 100, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 128, 135, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 175, 178, 180, 181, 185, 195, 197, 202, 212, 222, 409, 500, 503, 504, 507, 509, 518, 517, i 521.

Uruchomione zostaną dwie linie zastępcze. Pierwsza z nich, Z70, zapewni komunikację w rejonie pl. Hallera. Autobusy tej linii będą kursować trasą: pl. Hallera – Jagiellońska – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – pl. Hallera

Druga z nich, Z15, przewiezie pasażerów na Żoliborzu trasą: stacja metra Marymont – Włościańska – Słowackiego – pl. Kuronia – Potocka – Mickiewicza – pl. Wilsona – Mickiewicza – gen. Zajączka – Kokarda – Rydygiera – Matysiakówny – ks. Popiełuszki – Słowackiego – Włościańska – metro Marymont.

Organizatorzy wydarzenia zachęcają do korzystania z aplikacji Waze (https://www.waze.com/), gdzie uwzględnione będą aktualne zmiany w organizacji ruchu.

Uczestnicy 43. Maratonu Warszawskiego i 15. Półmaratonu Warszawskiego w dniu 26 września, na podstawie numeru startowego są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego: autobusami, tramwajami, pociągami metra i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w granicach 1 strefy biletowej.