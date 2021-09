Wiceminister zapytany o liczbę wykonanych już trzecią dawką szczepień przeciw COVID-19 odpowiedział, że w niedzielę liczba ta wynosiła 26 tys.

Wiceszef resortu zdrowia przekazał, że po trzeciej dawce znacznie wzrasta odporność układu immunologicznego.

Kraska poinformował również, że we wtorek będą publikowane dane, z których wynika, że w ciągu doby w szpitalach przybyło 145 pacjentów z COVID-19. To jest bardzo dużo - mówił. Dodał, że najczęściej są to osoby niezaszczepione.

Z najnowszych prognoz wynika, że w połowie października w szpitalach będzie około 3 tys. pacjentów z COVID-19 - poinformował minister.

Ja już nie mam pomysłu, jak przekonać Polaków do tego, żeby się szczepili przeciwko COVID-19 czy przeciwko grypie; jako lekarz mam tylko jeden argument. Jest to "zdrowie i życie" - powiedział Kraska.

Kraska: Każdy zabierany przez zespół ratownictwa medycznego musi mieć test

Wydałem zarządzenie, które mówi o tym, że każdy, kto jest zabierany przez zespół ratownictwa medycznego musi mieć wykonany test na obecność koronawirusa. Chodzi tutaj o testy antygenowe - mówił też w Radiu ZET wiceminister zdrowia.

To nie jest skomplikowana procedura. Chodzi głównie o pobranie wymazu i odczytanie wyniku takiego testu. Myślę, że to jest w rękach każdego lekarza rodzinnego, który powinien taką zasadę wprowadzić - podkreślił.

Dodał, że do placówek medycznych wysłano ponad 2 miliony testów antygenowych.