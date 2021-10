Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek nad przeważającym obszarem kraju będzie zachmurzenie umiarkowane. Na wschodzie i północy chmur będzie więcej i tam spodziewane są przelotne opady deszczu.

Jak na drugą połowę października, zapowiada się stosunkowo ciepły dzień. Temperatura maksymalna powietrza wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 14-15 stopni w centrum, do nawet 16 stopni w pasie od Wielkopolski, przez Dolny Śląsk, po zachodnią część Małopolski. W ciągu dnia będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany; południowy i południowo-zachodni - powiedziała Tomczuk.

Wzrośnie siła wiatru

W nocy z wtorku na środę więcej chmur niosących niewielki deszcz można spodziewać się na północy i zachodzie Polski. Według synoptyka IMGW, w pozostałej części kraju będzie pogodnie lub z większymi przejaśnieniami. Temperatura w nocy spadnie do 4-5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w dolinach Karpat oraz 6-8 stopni we wschodniej części kraju. Najcieplej będzie na zachodzie Polski, gdzie termometry wskażą 12-13 stopni. Wzrośnie siła wiatru, który okresowo będzie porywisty. Na terenach podgórskich prędkość wiatru w porywach będzie dochodziła do 60 km/h, a na Wybrzeżu do 65 km/h.

