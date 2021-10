Według prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, niedziela będzie pogodna na przeważającym obszarze kraju.

Niedziela zacznie się lokalnymi, zanikającymi mgłami na zachodzie i w centrum Polski, które ograniczą widoczność do 400 metrów. Do południa na krańcach wschodnich możliwe będą zanikające opady deszczu i śniegu na szczytach Bieszczad. W ciągu dnia na niebie dominować będzie słońce. Jedynie na wschodzie i na północy kraju okresami zachmurzenie może wracać do dużego. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a temperatura maksymalna powietrza w ciągu dnia wyniesie od 8 stopni Celsjusza na wschodzie do 12 stopni na zachodzie Polski. W terenach podgórskich Karpat termometry wskażą od 5 do 7 stopni - powiedział Jakub Gawron z IMGW.

Prognozowany jest słaby wiatr

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pogodna, z lokalnymi mgłami ograniczającymi widoczność do 400 metrów. W nocy temperatura spadnie do minus jednego stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, 3 stopni na południowym zachodzie i zachodzie oraz 5 stopni nad morzem. Prognozowany jest słaby wiatr, tylko nad morzem umiarkowany, z kierunku południowego i południowo-zachodniego.

Początek tygodnia zapowiada się pogodnie, z temperaturami maksymalnymi dochodzącymi do kilkunastu stopni Celsjusza.

