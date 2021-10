Jak przewiduję amerykańscy synoptycy z serwisu AccuWeather podczas nadchodzącej zimy pogodę będzie kształtowało zjawisko La Nina. Czym jest? "Wwystępuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Przyczynia się do tego wzmożona aktywność pasatów - wiatrów stałych - w tej części świata. Wydobywają one chłodne wody głębinowe na powierzchnię oceanu, a to kształtuje pogodę na świecie" - czytamy na tvn24.pl.

Zima 2021 w Europie. Co z Polską?

Burzowa aura. Tak według ekspertów będzie pod względem pogodowym wyglądać Europa Południowa i rejon Morza Śródziemnego. A z tym związane będą ulewne deszcze i niszczycielskie porywy wiatru. Konsekwencją mogą być powodzie.

Wieści dla Europy Wschodniej również nie są dobre. Będzie ona znajdować się w oddziaływaniu wyjątkowo zimnego powietrza z "wiru polarnego". "Obszary najbardziej narażone na temperaturę kilka stopni niższą od średniej wieloletniej to środkowa Ukraina, rejony na północ do Łotwy i Estonii, aż po Słowację i Polskę" - pisze tvn24.pl.

"Paskudne" burze lodowe we Wschodniej Europie

Oprócz mroźnego powietrza "szlak "burzowy" z południa przyczyni się do powstania we Wschodniej Europie opadów śniegu i deszczu. Jak mówi jeden z ekspertów: Mogą pojawić się "paskudne" burze lodowe. Amerykanie prognozują natomiast, że zima w Europie Zachodniej i Północnej będzie spokojna.