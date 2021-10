Według prognozy przygotowanej dla PAP przez Michała Ogrodnika z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, piątek będzie słoneczny w całej Polsce.

Rano jeszcze mogą lokalnie zalegać mgły. Zanim słońce podgrzeje wierzchołki chmur, które te mgły będą tworzyły, a wilgoć odparuje, punktowo mogą one ograniczać widoczność do 200 metrów, tworząc utrudnienia głównie dla kierowców. Natomiast w pozostałej części dnia słońca będzie dużo i będziemy mieli do czynienia z typowo polską, złotą jesienią, podczas której jest ciepło, słonecznie i bez opadów - powiedział Ogrodnik.

Termometry pokażą nawet 18 stopni

Zgodnie z przewidywaniami meteorologów, w piątek na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 12-14 stopni w północnej części kraju, około 16 w centrum i od 17 do 18 stopni Celsjusza na południu. Wiatr w dalszym ciągu będzie słaby i miejscami umiarkowany, z kierunku południowego lub południowo-wschodniego. W rejonie w Kotlinie Kłodzkiej może być silniejszy i osiągający w porywach prędkość do 70 km/h.