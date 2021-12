- Minionej doby potwierdzono 26 965 nowych zakażeń. Zmarło 470 osób z COVID-19. Jesteśmy w szczycie IV fali - powiedział Niedzielski w Polsat News. - To jest praktycznie ta sama liczba, jaka była w zeszłym tygodniu, to jest mniej więcej o 200 przypadków więcej - mówił.

- To minimalny wzrost, co znowu potwierdza, że jesteśmy w punkcie apogeum tej fali. Teraz pozostają znaki zapytania, co będzie dalej, czy będziemy obserwowali spadki zakażeń i tego mamy nadzieję się spodziewać, czy jednak będziemy mieli do czynienia z takim ustabilizowanym wysokim poziomem i to jest scenariusz nieciekawy - powiedział.

Według ministra zdrowia w Polsce nie odnotowano jeszcze nowej mutacji wirusa. - Były podejrzane przypadki u osób powracających z RPA. po sekwencjonowaniu okazało się, że to wariant Delta, a nie Omikron. Na te chwilę nie mamy nowego wariantu - wyjaśnił.