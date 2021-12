W piątek od rana w całym kraju zachmurzenie będzie duże. Należy się spodziewać opadów śniegu, który będzie się mieszał z marznącym deszczem. Będzie ślisko i zimno. Od 0 st. C. na północy do 2 st. C. na południowym wschodzie - podali synoptycy z IMGW.

W piątek od rana przejaśnienia tylko na Dolnym Śląsku, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże. Opady śniegu i marznącego deszczu IMGW ostrzega przed silnym mrozem na Podkarpaciu i w Małopolsce - We wschodniej części kraju nadal będzie padał śnieg i wciąż jego opady będą się mieszały z deszczem ze śniegiem i marznącym deszczem, co może powodować oblodzenie - powiedziała PAP synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Chłodno, od 0 st. C. na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 2 st. C na południowym wschodzie. - Nad morzem, lokalnie trzy stopnie na plusie - podała Dąbrowska. Wiatr słaby, południowo-wschodni.