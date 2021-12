Według prognozy przygotowanej przez Szymona Ogórka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, tej nocy na wschodzie kraju będzie mróz, ale już nad ranem temperatura wzrośnie do ok. zera. W nocy mróz utrzyma się jedynie na krańcach wschodnich i na południowym wschodzie. W obszarach podgórskich temperatura może spaść do -8 stopni, zaś na wschodzie do -3 stopni. W centrum kraju będą temperatury dodatnie ok. 1-2 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w zachodniej części kraju 5 stopni.

Reklama

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

Marznące słabe opady oraz mżawki wystąpią we wschodniej części kraju. Będą one powodowały gołoledź i utrudnią jazdę na drogach. W pozostałej części kraju wystąpią mżawki, ale przy dodatniej temperaturze powietrza - informuje IMGW. Wiatr będzie słaby, na Wybrzeżu umiarkowany. W wielu miejscach wystąpią mgły ograniczające widzialność nawet poniżej 200 metrów.

Prognoza na środę

Rano marznące opady również będą powodowały gołoledzie w południowo wschodniej Polsce, tj. w woj. podkarpackim, częściowo małopolskim i lubelskim. W godzinach szczytu komunikacyjnego mogą być duże utrudnienia w tej części kraju. Na pozostałym obszarze w ciągu dnia będzie ciągle pochmurno. Im bardziej na zachód, tym będzie cieplej. O ile w części południowo-wschodniej Polski temperatura maksymalna wzrośnie do ok. zera, to w centrum kraju będą 4 stopnie Celsjusza, natomiast na zachodzie do 8 stopni - dodał Ogórek. W ciągu dnia wiatr słaby, na północy umiarkowany. Sporo mgieł, zwłaszcza rano. Widoczność poniżej 100 metrów.