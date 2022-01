Jak poinformował we wtorek wiceprezes spółki zarządzającej lotniskiem Michał Tabisz, maszyna przyleciała do Jasionki w niedzielę. - Po rozładunku załoga stwierdziła usterkę podwozia, która musiała zostać naprawiona przed kolejnym długim lotem. Dziś, we wtorek, przylecieli z Kijowa mechanicy, którzy naprawili samolot, który już odleciał z naszego lotniska – dodał.

Reklama

Tabisz podkreślił, że lotnisko nie odpowiada za stan techniczny samolotu, ani za jego naprawę. - Mogę jedynie powiedzieć, że lotnisko w czasie postoju Mriji funkcjonowało normalnie - powiedział.

Wiceprezes portu wyraził nadzieję, że największy samolot świata jeszcze w tym roku przyleci na Podkarpacie. W Jasionce An-225 lądował już po raz piąty.

An-225 Mrija

An-225 Mrija ma ponad 84 metry długości, napędzany jest sześcioma silnikami odrzutowymi. Został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu. Obecnie należy do ukraińskiej firmy specjalizującej się w transporcie ładunków cargo Antonov Airlines.