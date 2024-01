"Taki GOŚĆ przyleciał do Łodzi! AN-124 Rusłan to największy samolot transportowy na świecie. Należy do linii Antonov Airlines" - czytamy na profilu łódzkiego lotniska.

"Jeszcze dwa lata temu największym samolotem cargo była AN-225 Mrija, jednak w pierwszych dniach napaści Rosji na Ukrainę, w czasie walk na lotnisku Kijów-Hostomel, Mrija została zniszczona. Tym samym samoloty AN-124 Rusłan, stały się największymi latającymi maszynami cargo na świecie" - wyjaśniono.

We wtorek rano, ok. godz. 9 Rusłan odleciał z Łodzi.

An-124 Rusłan (kod NATO: Condor) to czterosilnikowy, odrzutowy, strategiczny samolot transportowy produkcji radzieckiej, zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Antonowa. W chwili oblotu 26 grudnia 1982 roku i późniejszej oficjalnej prezentacji podczas paryskiego salonu lotniczego (Paris Air Show) 28 maja 1985 był największym produkowanym samolotem transportowym świata, odbierając palmę pierwszeństwa amerykańskiemu Lockheed C-5 Galaxy.