- Mam dwa raporty z Citizen Lab. Pierwszy z 24 stycznia bieżącego roku, który wskazuje na to, że na mój telefon było sześć włamań. Dotyczą one maja 2019 roku - mówił przed senacką komisją Kołodziejczak. - Drugi raport posiadam z 26 stycznia 2022 roku i z niego wynika, że to nie było tylko włamanie się do telefonu i śledzenie tego wszystkiego, ale i kradzież danych 16, 17 i 22 maja 2019 roku.

- Uważam, z całą odpowiedzialnością, że inwigilowanie mnie, szpiegowanie mojego telefonu, wręcz prześladowanie nie tylko mnie, ale całego naszego ruchu, spowodowało, że wybory w 2019 roku były nierówne. Był odebrany równy dostęp do możliwości angażowania się w politykę - mówił lider AgroUnii. Jak dodał, AgroUnia chciała "odebrać monopol na polskiej wsi", chciała budować ruch polityczny. - Mam nieodparte wrażenie, że Pegasus użyty w moim telefonie miał na celu pokazanie posłom i rozpuszczenie takiej informacji, że Kołodziejczak może mieć związek z jakimiś służbami - tłumaczył.

"Uznałem, że to blef"

Jak dodał przed komisją Kołodziejczak przed włamaniem w maju spotkał się z Pawłem Kukizem, członkiem sejmowej komisji ds. służb. - Spotkałem się z Pawłem Kukizem i jednym z jego bliższych współpracowników w Warszawie - opowiadał Kołodziejczak. - W trakcie tej rozmowy padły informacje, które mnie zszokowały. Otóż Paweł Kukiz przekazał mi, że interesują się mną służby, a temat Agrounii i Michała Kołodziejczaka poruszany jest na komisji ds. służb - relacjonował. - Po tym szoku uznałem, że to blef. Nie było podstaw, żeby tak myśleć, że ktoś się mną interesował. I tutaj jest podejrzenie: czy Paweł Kukiz wiedział w 2019 roku, że mój telefon jest szpiegowany? Czy Paweł Kukiz specjalnie był o tym poinformowany, żeby takie plotki roznosić po tzw. mieście i świecie politycznym, żeby wystraszyć potencjalnych rozmówców Agrounii? - zastanawiał się Kołodziejczak.

Dotąd grupa Citizen Lab potwierdziła, że oprogramowaniem Pegasus zainfekowane były telefony adwokata Romana Giertycha, prokurator Ewy Wrzosek i posła Krzysztofa Brejzy. W styczniu Citizen Lab poinformowała, że podsłuchiwani byli także lider Agrounii Michał Kołodziejczak i dziennikarz Tomasz Szwejgiert, zastępca redaktora naczelnego portalu Służby Specjalne, współautor książki o szefie MSWiA i koordynatorze służb specjalnych Mariuszu Kamińskim.