W górach obfitsze opady śniegu do 5-10 cm. Temperatura od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 4 st. w centrum kraju do 6 st. na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/godz., w górach do 90km/godz.

Reklama

Pogoda we wtorek

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady: na zachodzie i Pomorzu deszczu lub mżawki do 5mm, poza tym deszczu ze śniegiem. Temperatura od 3 st. na Suwalszczyźnie, 6 st. w centrum kraju do 9 st. na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków zachodnich, dość silny, w porywach do 60-90 km/godz.