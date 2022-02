W górach spadnie do 5-10 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie, tylko na zachodzie i północy dość silnie, w porywach dochodząc do 40-60 kilometrów na godzinę.

Środa pochmurna

W środę należy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Okresami, szczególnie w północnej części kraju, słabo popada deszcz, poniżej 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany.