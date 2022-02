IMGW prognozuje zachmurzenie duże, tylko miejscami większe przejaśnienia. W środę rano nad Polską będzie przemieszczał się front atmosferyczny, który spowoduje opady deszczu w całym kraju.

Tu popada deszcz

Deszcz ze śniegiem spadnie na Podhalu, w Karpatach śnieg - tutaj przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 5 cm - wskazała synoptyk IMGW. Opady deszczu ze śniegiem przewidywane są też na Suwalszczyźnie.

W ciągu dnia będzie ciepło, do 11 stopni na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze kraju od 5 st. C na wschodzie do 7 stopni w centrum. Wiatr umiarkowany, w porywach nad morzem do 75 km/h - prognozuje Dorota Pacocha.

Według prognozy IMGW porywy wiatru osiągną do 55 km/h w Sudetach, w Karpatach do 80 km/h. Lokalnie będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.