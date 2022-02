Jak powiedział synoptyk IMGW, rano strefę od Dolnego Śląska przez centralną Polskę aż po Lubelszczyznę i Podlasie obejmą przelotne opady.

W ciągu dnia w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu spadnie do 8 milimetrów deszczu - stwierdził synoptyk IMGW. W górach spadnie do 5 cm śniegu.

Wiatr słaby i umiarkowany

Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 st. C na południu kraju - stwierdził synoptyk. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu w porywach do 65 km/h, w górach do 75 km/h.

Noc - jak prognozuje IMGW - będzie mroźna. Temperatura minimalna -4 stopnie na północnym wschodzie, -8 st. C na Podhalu i między zerem a jednym stopniem na plusie nad morzem. Porywy wiatru na Wybrzeżu Wschodnim i w górach do 65 km/h - prognozuje Jakub Gawron. W całym kraju oblodzenia, będzie ślisko.