Jak przekazał w środę rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, do pobicia doszło w nocy pod koniec stycznia br. Do komisariatu zgłosił się wtedy poszkodowany, który powiedział, że został poturbowany przez nieznanych sprawców przed klubem w okolicach Rynku Głównego.

Reklama

Pokrzywdzony był przez napastników uderzany pięściami i kopany,. Doznał m.in. stłuczeń twarzoczaszki i złamania nosa - zaznaczył rzecznik policji.

Policja zatrzymała podejrzanych

W toku dochodzenia policjanci ustalili tożsamość trzech mężczyzn: 18-, 19- i 20-latka, których podejrzewali o napaść na 28-latka. We wtorek zostali ono zatrzymani w Krakowie. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono im zarzuty pobicia i spowodowania uszczerbku na zdrowiu za co grozi do pięciu lat więzienia.