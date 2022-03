Od czwartku na przejściach granicznych z Ukrainą polska Straż Graniczna odprawiła ponad 377 tysięcy osób. "We wtorek do godziny 7 przez granicę polsko-ukraińską przeszło 24 tysięcy osób uciekających przed wojną" - poinformowała Straż Graniczna we wpisie na Twitterze.

Na polsko-ukraińskiej granicy cały czas trwają akcje pomocy dla uchodźców wojennych. Wśród tych osób, które docierają do Polski są głównie kobiety i dzieci. Na przejściach granicznych czekają ludzie gotowi zaoferować im, prowiant, koce oraz transport.