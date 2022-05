Jak przekazała PAP Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego we wtorek w zachodniej Polsce spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz z burzami. Te prognozowane są na popołudnie i wieczór. Na północnym zachodzie burze mogą być najsilniejsze, z gradem oraz z porywami wiatru do 90 km/h – zaznaczyła synoptyk IMGW.

W dzień temperatura maksymalna spodziewana jest na poziomie od 19 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, ok. 21 w centrum, do 23 stopni na południowym wschodzie oraz południowym zachodzie. W nocy z wtorku na środę strefa opadów i dużego zachmurzenia przemieści się bardziej na wschód. Większych przejaśnień możemy się spodziewać jeszcze początkowo na południowym wschodzie oraz w drugiej połowie nocy na zachodzie kraju - powiedziała Woźniak.

Deszcz, burze i silny wiatr

Spodziewane będą przelotne opady deszczu oraz burze. Jak podała synoptyk IMGW, szczególnie intensywne opady, nie tylko burzowe, ale konwekcyjne z wbudowanymi burzami, są możliwe na południowym zachodzie, głównie w województwach: dolnośląskim, opolskim, częściowo w łódzkim oraz w południowych krańcach województwa wielkopolskiego. Tam opady mogą sięgnąć 25 mm za 12 godzin - poinformowała Woźniak.

Dodatkowo przy spodziewanych burzach, szczególnie w pasie od Warmii pod Dolny Śląsk, mogą występować silniejsze porywy wiatru od 65 do 75 km/h. Po przemieszczeniu się strefy burzowej, szczególnie na Pomorzu, gdzie prognozowane są rozpogodzenia, w drugiej połowie nocy mogą wystąpić krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna w nocy to od 9 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich i północno-zachodnich do 13 stopni w centrum kraju. Wiać będzie słaby wiatr, miejscami umiarkowany z kierunków zmieniających się z przewagą południowego.

autorka: Inga Domurat