Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie powoli spadać.

W poniedziałek na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże, postępujące od zachodu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 22 st.C do 26 st.C, w rejonie Półwyspu Helskiego oraz w dolinach sudeckich od 18 st.C do 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy od Mazur przez Mazowsze po Małopolskę zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże z przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami. Lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m, głównie południu. Temperatura minimalna od 11 st.C do 16 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty.

Jaka pogoda we wtorek?

We wtorek zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 25 mm. Temperatura maksymalna we wschodniej połowie kraju i w centrum od 23 st.C do 26 st.C, na pozostałym obszarze od 21 st.C do 23 st.C, w rejonie Półwyspu Helskiego 18 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 16 st.C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. We wtorek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.