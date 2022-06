W nocy będzie pogodnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na przeważającym obszarze termometry pokażą do 22 st. C. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, na Wybrzeżu, tam do 16 st. C. Na północnym zachodzie kraju możliwe są lokalne mgły, które będą ograniczać widoczność do 400 metrów - dodał synoptyk.

IMGW prognozuje burze z gradem

Nad zachodnią i centralną Polską prognozowane są gwałtowne burze z gradem i z opadami deszczu około 50 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo – wschodni, w czasie burz porywisty do 100 km/h. W czasie burzy najlepiej pozostać w domu i zabezpieczyć przedmioty na balkonie czy tarasie. Jeżeli jesteśmy w terenie nie chowajmy się pod drzewami, słupami, czy na otwartej przestrzeni - zaapelował.

W piątek przez cały dzień upalnie i gorąco. Lokalnie na południowym wschodzie termometry pokażą do 37 st. C.

Autorka: Agnieszka Gorczyca