Zgodnie z prognozą pogody Ewy Łapińskiej z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek rano na wschodzie i południowym wschodzie kraju powinno być pogodnie i słonecznie. Temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. Od Pomorza przez Kujawy po Ziemię Łódzką i Opolszczyznę mogą wystąpić burze i spaść przelotny deszcz - wskazała Łapińska.

Podkreśliła, że "w rejonach burz porywy wiatru wyniosą do 65 km/h, opady deszczu do około 30 mm".

We wtorek front atmosferyczny będzie się przemieszczał z zachodu na wschód kraju. Przyniesie opady deszczu i burze - prognozuje synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

Dodała, że opadów deszczu i burzy należy się spodziewać na wschodzie, południowym wschodzie oraz w centrum kraju. Warmia i Mazury, Pomorze, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Śląsk, Małopolska - tutaj wszędzie burze. Natomiast na zachodzie, północnym zachodzie raczej przelotny deszcz - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Termometry pokażą nawet 32 stopnie

Ewa Łapińska wskazała, że temperatura maksymalna we wtorek będzie się wahać od 21-22 stopni Celsjusza na Podhalu i nad morzem, w centrum i na zachodzie 26 st. C, do 32 stopni na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Jak zaznaczyła, we wtorek wiatr będzie słaby i umiarkowany. W burzach porywy wiatru mogą wynieść 70-75 km/h, opady deszczu w burzach około 15 mm, na południu lokalnie 35 mm - przekazała Ewa Łapińska.

Autor: Paweł Auguff