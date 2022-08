W nocy z wtorku na środę doszło do włamania do salonu jubilerskiego w centrum Gdańska. Policja nie ujawnia co zostało skradzione. Policyjni technicy zabezpieczyli ślady

Jak przekazał PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, ok. godz. 2.30 policjanci odebrali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem, do której doszło w jednym ze sklepów jubilerskich w Śródmieściu. Reklama Salon jubilerski, jak ustalił portal www.trojmiasto.pl, znajduje się w pasażu handlowym przy ul. Karmelickiej w centrum Gdańska. Napad przed bankiem w Warszawie. Trwa pościg Zobacz również Na miejscu policjanci z grupy dochodzeniowo śledczej wykonali oględziny i przesłuchali świadków - relacjonował Chrzanowski. Dodał, że policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Reklama Sprawą zajmują się kryminalni, którzy analizują wszystkie zdobyte informacje. Policja nie ujawnia co zostało skradzione z salonu. autor: Piotr Mirowicz Anna Lewicka twitter Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję