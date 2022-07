"Konwojent wychodził właśnie z banku, kiedy podbiegło do niego kilku mężczyzn. Na początku chcieli go zaatakować nożem, on bronił się przed tym. Uderzyli go bardzo mocno w głowę. Konwojent upadł, a oni zabrali mu wtedy walizkę. Leżąc strzelił do nich 7 razy" - powiedział reporterowi PAP świadek zdarzenia.

Swiadek widział, że kule trafiły w dwie opony samochodu złodziei. Widziałem, jak uciekali samochodem, przytarli też przypadkowe auto - powiedział świadek napadu. Dodał, ze konwojent to "były komandos". Reklama Napad na Mokotowie Do napadu doszło we wtorek około godziny 10.15 przy Wołoskiej w okolicach skrzyżowania z ul. Domaniewską w Warszawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do mężczyzny wychodzącego z banku podbiegło kilku mężczyzn, którzy wyrwali mu torbę, a następnie oddalili się z miejsca" - poinformował PAP rzecznik mokotowskiej policji podkom. Robert Koniuszy. Napad na sklep w Starogardzie Gdańskim Zobacz również W tej chwili trwają intensywne działania policji zmierzające do zatrzymania sprawców - dodał policjant. Reklama Według nieoficjalnych ustaleń PAP, w trakcie napadu padło kilka strzałów. Na ulicy Wilanowskiej 368 znaleziono granatowego volskwagena na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Na tylnej szybie widać dziurę po pocisku. Pracują przy nim policjanci, a teren odgrodzony jest taśmą. Autorzy Marta Stańczyk, Bartłomiej Figaj Weronika Papiernik