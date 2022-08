"Dostaję setki gróźb, które trafiają bezpośrednio do mnie albo do ministerstwa. Pocieszające jest to, że system sprawiedliwości, choć nie działa szybko, jest ostatecznie skuteczny. Jedna z osób, która organizowała agresywny protest przed moim blokiem została właśnie skazana" – mówi w wywiadzie dla Wprost Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Adam Niedzielski mówi również m.in. o antyszczepionkowcach, wadach kredytu na studia medyczne, emigracji lekarzy, karach za błędy medyczne, drożejących i brakujących lekach, tzw. Rejestrze ciąż. Reklama