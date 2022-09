Jak przekazała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę przelotny deszcz jest prognozowany dla całego kraju. Najwięcej, do 15 mm może go spaść na Suwalszczyźnie i na obszarze wschodnich Mazur.

Ponadto w wysokich partiach Tatr, na wysokości powyżej 2000 m n.p.m., prognozowany jest opad deszczu ze śniegiem i śniegu, do 10 cm.

Zachmurzenie jest umiarkowane i duże, ale, jak zaznaczyła synoptyk IMGW, pojawiły się też rozpogodzenia, które miejscami na południu i w centrum mają szansę się utrzymać do końca dnia.

Najzimniej na Suwalszczyźnie

Środa najzimniej zapowiada się na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Sudetów. Tam do 11 stopni Celsjusza. Do 15 stopni termometry wskażą na Wybrzeżu, miejscami na Mazowszu i Lubelszczyźnie, natomiast na krańcach południowo-wschodnich, czyli na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć 16 stopni Celsjusza.

Wiatr na ogół będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, porywisty na przedgórzu sudeckim. Te porywy miejscami mogą też pojawić się na Wybrzeżu, ale nie będą przekraczać 50 km/h – powiedziała Dąbrowska.

W nocy ze środy na czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na Dolnym Śląsku. Tam nawet chwilami to zachmurzenie może być małe.

Prawie w całym kraju opady deszczu, zarówno przelotne jak i ciągłe. Najwięcej tych opadów od 10 do 15 mm na Pomorzu i na południu kraju. W górach deszcz i śnieg– przekazała synoptyk IMGW.

Nad ranem lokalnie może pojawić się krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 200 m.

Od 4 stopni na Suwalszczyźnie, do ok. 10 na południowym wschodzie, czyli Rzeszów, Przemyśl, a także na Półwyspie Helskim.

Tam, gdzie wystąpią rozpogodzenia i większe przejaśnienia, dotyczy to szczególnie kotlin sudeckich, temperatura może wynieść od 0 do 3 stopni Celsjusza. Od 4 stopni ma być na Suwalszczyźnie. Do ok. 10 stopni Celsjusza spodziewanych jest na południowym wschodzie – Rzeszowie i Przemyślu, a także na Półwyspie Helskim – powiedziała Dąbrowska.

Wiatr powieje z kierunków południowych i południowo-zachodnich. Będzie słaby i umiarkowany. Tylko na Podkarpaciu porywisty. W górach porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km/h.

autorka: Inga Domurat