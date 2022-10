Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w rozmowie z PAP.PL pytany był, czy trwają prace nad kilkukrotnie zapowiadanym przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zniesieniem tzw. immunitetu formalnego dla posłów, senatorów, sędziów i prokuratorów. - Projekt jest gotowy, kwestia tylko decyzji politycznej, żeby go złożyć, ale to wiąże się też ze zmianą konstytucji. Mamy to oczywiście przygotowane, ale do tego, nie muszę przypominać, że potrzebna jest większość konstytucyjna. Dziś takiej nie ma - powiedział.

Sobolewski poinformował o planach połączenia projektu dotyczącego zniesienia immunitetu formalnego z projektem zmian w konstytucji dotyczącym konfiskaty "zamrożonego" mienia oligarchów rosyjskich w Polsce. - Przepisy konstytucji uniemożliwiają w tej chwili skonfiskowanie tego mienia i to chcemy połączyć z projektem dotyczącym immunitetów - zaznaczył polityk.

Na pytanie, czy są szanse na procedowanie połączonych projektów Sobolewski wyraził nadzieję, że "niedługo w Sejmie ten projekt zostanie złożony". Polityk PiS zaznaczył, że w przypadku projektów ustaw dotyczących zmian w konstytucji, ich pierwsze czytanie odbywa się nie wcześniej niż po 30 dniach od momentu przedłożenia projektu Sejmowi. - Sądzę, że to jest kwestia końcówki roku, mam oczywiście taką nadzieję, w tej chwili nie powiem na 100 procent, ale na 99 proc. - dodał.

Sprawa immunitetów

Prezes PiS o zniesieniu immunitetów formalnych mówił we wrześniu. - Chcemy wprowadzić pewną zmianę. To będzie trudne, bo to jest kwestia w wielkiej mierze konstytucyjna, to znaczy znieść tzw. immunitety formalne - powiedział wtedy Kaczyński. Jego zdaniem, immunitet materialny musi zostać zachowany, bo "nie może być tak, że poseł odpowiada karnie za to jak głosuje, albo za to co mówi z mównicy". - Natomiast to, że kradnie, po pijanemu jeździ samochodem, czy robi różne inne brzydkie rzeczy, to nie powinno być w żadnym razie osłanianie żadnym immunitetem. I to dotyczy także sędziów i prokuratorów - dodał.

Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Immunitet materialny i formalny

Immunitet formalny chroni posła lub senatora przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej i karnoadministracyjnej bez zgody Sejmu lub Senatu. Obejmuje on wszystkie czyny popełnione przez posła lub senatora, w szczególności czyny inne niż wynikające z wykonywania mandatu i rozciąga się na całe postępowanie karne.

Parlamentarzystę chroni też immunitet materialny - stanowiący, że nie może on być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (np. wystąpienia w parlamencie, sposób głosowania, zgłaszane inicjatywy ustawodawcze) - ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.

Adrian Kowarzyk