Spotkanie związane z premierą książki Aleksandra Dugina pt. "Manifest Wielkiego Przebudzenia" miało odbyć się w Gdańskiej Szkole Wyższej w sobotę 29 października. O planowanej promocji publikacji poinformował Klub Myśli Polskiej.

Gdańska Szkoła Wyższa podjęła decyzję o uniemożliwieniu promocji publikacji. Uczelnia w mediach społecznościowych podziękowała za liczne informacje o wydarzeniu.

"Jesteśmy oburzeni"

"Dzięki Waszym wiadomościom mogliśmy zainterweniować, aby to wydarzenie się nie odbyło. Nie mieliśmy świadomości w jakim celu została wynajęta sala w naszej siedzibie. Jesteśmy oburzeni, czego miało dotyczyć to spotkanie. Jest to dla nas nauka, by w przyszłości bardziej weryfikować wynajmujących pomieszczenia. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację" - napisano.

Aleksandr Dugin jest skrajnie prawicowym rosyjskim ideologiem, który pomógł "zasiać ziarno inwazji Rosji na Ukrainę". Chętnie opowiada się za przemocą. W 2014 roku powiedział m.in., że "Ukraińców trzeba mordować, mordować i mordować".

