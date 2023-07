Publiczne nawoływanie do zmiany granic z naruszeniem procedur konstytucyjnych, nawoływanie do przemocy i ludobójstwa. Takie zarzuty znalazły się m.in. w akcie oskarżenia, który ukraińska prokuratura generalna wysłała do sądu w sprawie przeciwko czołowemu ideologowi Kremla Aleksandrowi Duginowi - informuje serwis Suspilne.

Jak wynika z informacji służby prasowej ukraińskiej prokuratury generalnej, zebrano dowody na publiczne wzywanie i rozpowszechnianie materiałów, wzywających do zmiany granic państwa z naruszeniem procedury ustanowionej przez ukraińską konstytucję. Zarzuty obejmują także podżeganie do nienawiści narodowej, publiczne rozpowszechnianie materiałów z wezwaniami do ludobójstwa narodu ukraińskiego.

Od maja 2022 roku propagandzista tworzy i rozpowszechnia publikacje w zakazanej na Ukrainie sieci społecznościowej VKontakte. Dugin - jak wynika z aktu oskarżenia - wzywał do "wyzwolenia" Ukrainy i stworzenia wraz z Federacją Rosyjską - jak cytuje prokuratura - "nowego państwa, prawdziwego imperium z misją i duchem, królestwa prawosławnego". Dugin - jak napisano w oświadczeniu prokuratury - "opowiadał się również za eskalacją wojny".

Ponadto - zauważają ukraińscy śledczy - Dugin rozsyłał publikacje wzywające do zniszczenia Ukrainy i jej mieszkańców do końca oraz pochwalał ataki rakietowe na ukraińskie miasta, w szczególności - na centrum Kijowa.

Aleksandr Dugin, filozof, publicysta, zwolennik Putina

Aleksandr Dugin jest rosyjskim filozofem i publicystą. Jak wielokrotnie donosiły media ma znaczący wpływ na Władimira Putina. 20 sierpnia 2022 roku stracił córkę Darię w zamachu. Kobieta była w samochodzie, którym podróżować miał sam Dugin.

Bartosz Lewicki