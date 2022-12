Z satysfakcją przyjmujemy informacje z dzisiejszego posiedzenia komisarzy (KE), którzy przyjęli wynegocjowane założenia jako rozwiązujące. Jeżeli zostaną przyjęte przez polski parlament wypełnią kamień milowy dotyczący wymiaru sprawiedliwości, który jest najbardziej kluczowy z punktu widzenia spełnienia warunków dla uzyskania środków z KPO - powiedział we wtorek w Sejmie minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Jeszcze dziś zostanie złożony projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym"

Jak mówił, prawdopodobnie jeszcze dziś bez zbędnej zwłoki "zostanie złożony projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Znaczącą część wątpliwości udało się wyjaśnić, bez konieczności wprowadzania zmian legislacyjnych. Natomiast od początku deklarowaliśmy otwartość na wprowadzenie zmian, o ile nie naruszają one filarów między innymi konstytucyjnych ustroju państwa - podkreślił. Dodał, że pierwszą fundamentalną propozycją zmian, będzie to, aby sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów był Naczelny Sąd Administracyjny w miejsce dzisiejszej Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

Druga istotna zmiana to doprecyzowanie zastosowania testu niezależności. Z jednej strony, tak by mógł być stosowany również przez składy sędziowskie, z drugiej strony by za nie tylko stosowanie testu niezależności, ale też ewentualne wykorzystanie innych ścieżek ustalania statusu sędziego nie groziła odpowiedzialność dyscyplinarna - wyjaśnił. Nigdy nie było takiej intencji, żeby ta odpowiedzialność dyscyplinarna groziła, ale ponieważ Komisja uważała, że warto tę kwestię doprecyzować, takie rozwiązanie w projekcie ustawy jest zastosowane - dodał.

Rzecznik rządu: Liczę na konstruktywną debatę w parlamencie nad projektem noweli o SN

Liczę na konstruktywną debatę w parlamencie nad projektem noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, który, jak deklaruje Komisja Europejska, ma odblokować środki dla Polski z KPO; to także czas weryfikacji dla opozycji, czy będą gotowi projekt poprzeć - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Podczas konferencji prasowej w Sejmie we wtorek Müller, minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk oraz rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiedzieli złożenie w Sejmie projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym; jej przyjęcie ma wypełnić jeden z kluczowych tzw. kamieni milowych wyznaczonych przez Komisję Europejską, których spełnienie jest warunkiem wypłaty Polsce środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

Ten projekt, który został przedstawiony po negocjacjach, które prowadził minister Szynkowski vel Sęk, będzie przedstawiony polskiemu parlamentowi. Liczymy na to, że w związku z tym, co także wcześniej mówiła opozycja - że jeżeli taki projekt, który byłby właśnie zielonym światłem na otwarcie środków finansowych dla Polski - to taki projekt zostanie poparty przez wszystkie siły polityczne w Sejmie - oświadczył rzecznik rządu.

Jak ocenił, ogłoszony projekt jest "sprawdzeniem". Ta dzisiejsza decyzja KE, która zaakceptowała ten kierunek zmian, pokazała, że jeżeli ten projekt zostanie przyjęty, to będzie równoznaczny - taka jest deklaracja ze strony KE - z uruchomieniem środków dla Polski. To oznacza, że dzisiaj również dla opozycji jest czas weryfikacji, czy ten projekt będą gotowi poprzeć - stwierdził Müller. Dodał, że projekt "niedługo" będzie opublikowany na stronach sejmowych. Liczymy na to, że konstruktywna debata w ramach polskiego parlamentu się pojawi - podkreślił.

Piotr Müller poinformował też, że we wtorek po południu odbyło się spotkanie ministrów, na którym minister Szynkowski vel Sęk przedstawił członkom Rady Ministrów założenia tego projektu i poinformował, że projekt zostanie złożony w Sejmie.

Szynkowski vel Sęk: Prezydent został poinformowany

Prezydent Andrzej Duda został poinformowany o zarysie finalnych ustaleń z Komisją Europejską ws. KPO - powiedział we wtorek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. We wtorek wieczorem minister ds. UE zapowiedział złożenie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który wypełni kluczowy kamień milowy wskazany przez KE ws. KPO. Jak mówił, w projekcie będzie zawarta propozycja, aby sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów był Naczelny Sąd Administracyjny w miejsce dzisiejszej Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

"Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie zajmowała się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności zawodowej adwokatów i radców prawnych"

Na briefingu prasowym Szynkowski vel Sęk doprecyzował, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie zajmowała się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności zawodowej adwokatów i radców prawnych. "(Izba) ma co robić, na pewno nie znika" - dodał. Minister poinformował, że prezydent Andrzej Duda w trakcie negocjacji ws. KPO był na bieżąco konsultowany.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że obecnie projekt jest badany przez legislatorów i we wtorek wieczorem, najpóźniej w środę rano, zostanie złożony w Sejmie. Zaapelował też do polityków opozycji o poparcie projektu, a także do senatorów o możliwie szybkie przystąpienie do prac nad ustawą, która zostanie przyjęta przez Sejm

Autorzy: Bartłomiej Figaj, Grzegorz Bruszewski, Rafał Białkowski, Aleksandra Rebelińska