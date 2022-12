Podczas konferencji w siedzibie PiS pokazano spot przedstawiający działania rządu w czasie kryzysu. Przypomniano w nim, że w czasach rządów PO-PSL podwyższano podatki, w tym VAT, a bezrobocie wzrosło w kolejnych latach - w sierpniu 2010 r. wynosiło 11,4 proc., w kwietniu 2012 r. - 12,9 proc., a w lutym 2013 r. - 14,4 procent. Natomiast, co podkreślono w nagraniu, za rządów PiS obniżono podatki m.in. na żywność czy na gaz, a także podwyższono wydatki na służbę zdrowia czy podwyższono płacę godzinową.

Bochenek przestrzega przed Tuskiem: To może się powtórzyć

Naszym obowiązkiem jest przestrzec obywateli przed Tuskiem i jego powrotem. Pokazać, że kto raz oszukał, może oszukać również i drugi raz - mówił po emisji spotu rzecznik PiS. To nie jest tak, że to było dawno i nieprawda, jak bardzo często mówią politycy Platformy Obywatelskiej - dodał. Ta rzeczywistość może się w Polsce powtórzyć - podkreślał.

Bochenek przypomniał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że to, co dziś robi lider PO Donald Tusk i jego formacja to "farbowanie się, przebieranie się i jedna, wielka mistyfikacja", a wszystko, co mówią politycy Platformy to "bajki dla Polaków". Chcieliśmy przestrzec naszych obywateli przed ponownym oszustwem Platformy Obywatelskiej - mówił.

Polityk zapowiedział, że rozwiązania, które PiS stosuje m.in. w dziedzinie gospodarki zostaną przekazane na piśmie w piątek klubowi Koalicji Obywatelskiej.

autorzy: Grzegorz Bruszewski, Rafał Białkowski