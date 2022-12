Prezes partii Nowa Nadzieja przyznaje, że premier na pewno jest pracowity, ale dodaje, że jego niestety pracowitość i zapał idą zupełnie w innym kierunku. - Od dawna skupia się na PR i próbuje zrobić wszystko, by to, co robi, wyglądało ładnie w mediach – ocenia polityk. - Wszystko, czego się dotknął, to psuł. Począwszy od KPO i UE, Nowy Ład, doprowadzenie do inflacji, fatalne zarządzanie czasami z wirusem – wylicza gość Radia ZET.

Reklama

Pytany o rząd i obronę Zbigniewa Ziobry, Sławomir Mentzen odpowiada: - Nie spodziewam się, żeby był to priorytet Mateusza Morawieckiego. Dlaczego? - Morawiecki jest na wojnie z Ziobrą, chodzi po posłach PiS i namawia ich do tego, by odwołali Ziobrę – mówi gość Radia ZET. Zaznacza, że ma na to dowody, wie to od „tzw. znajomych ze Zjednoczonej Prawicy” oraz od kolegów z Konfederacji. Nie chce jednak ujawnić nazwisk. - Politycy to tacy źli ludzie, że potrafią robić takie rzeczy – tak Sławomir Mentzen komentuje zachowanie Mateusza Morawieckiego.