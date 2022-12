Do zdarzenia doszło w czerwcu br. w miejscowości Rejowiec (pow. chełmski). Jak ustalono, 88-letnia kobieta w swoim domu została zaatakowana przez 62-letniego syna, który z nią mieszkał. Co najmniej osiem razy uderzył pokrzywdzoną w głowę trzymanym w ręku młotkiem. Pokrzywdzona została przewieziona karetką pogotowia do szpitala w Chełmie, gdzie pomimo udzielenia jej pomocy medycznej, w wyniku odniesionych obrażeń ciała zmarła – przypomniał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła.

Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut zabójstwa 88-letniej matki. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Rzecznik zamojskiej prokuratury poinformował w czwartek o zakończeniu śledztwa oraz o skierowaniu do sądu wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Z opinii biegłych wynikało, że podejrzany miał zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia zarzucanego mu czynu i pokierowania swoim postępowaniem – wyjaśnił Szykuła.

