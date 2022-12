Do tragedii doszło w poniedziałek rano we wsi Siecieborzyce, w pow. żagańskim. Przed domem, w którym 31-latka mieszka z dwójką dzieci i swoimi rodzicami, nieznana osoba zostawiła pakunek. Prawdopodobnie ktoś z domowników zabrał paczkę do środka. Do silnej eksplozji doszło w kuchni, kiedy 31-latka otwierała paczkę. Eksplozja raniła kobietę oraz jej dzieci.

31-latka była operowana przez osiem godzin. Na skutek wybuchu straciła prawą dłoń, istnieje także obawa, że nie będzie widzieć. Ponadto doznała wielu innych obrażeń. W jej ciało wbiło się wiele metalowych odłamków, które lekarze musieli usunąć podczas operacji.

7-latka również przeszła poważną operację. Dziewczynka trafiła do szpitala z otwartymi złamaniami prawej ręki oraz wieloma ranami od odłamków. Lekarze robią wszystko, by uratować poszarpaną rękę. 3-letni chłopczyk jest po zabiegu usunięcia wielu odłamków, które poraniły mu plecy.

"To powinno zwrócić uwagę"

Ekspert Collegium Civitas ds. terroryzmu i terroru kryminalnego Andrzej Mroczek komentując to tragiczne wydarzenie przypomniał, by nie otwierać przesyłki, której się nie spodziewaliśmy i nie zamawialiśmy. -Jeżeli istnieje możliwość to potwierdźmy przez kogo została nadana - zaznaczył Mroczek.

Wskazał też, że materiały wybuchowe mogą zostawiać na paczkach tłuste plamy. Takie przesyłki mogą też wydzielać ostrą woń np. acetonu czy chemikaliów, a ich ciężar jest nieadekwatny do opakowania. To powinno zwrócić uwagę odbiorcy.

Ekspert zauważył również, że ładunek, który eksplodował we wsi Siecieborzyce mógł być bombą dedykowaną. - Wiele wskazuje na to, że sprawca kierował się tym, by wyrządzić jak największą krzywdę i zabić - ocenił Andrzej Mroczek.

Dodał, że biorąc pod uwagę okoliczności, czyli uśpioną czujność ludzi przed świętami, sprawca mógł założyć, że tego typu przesyłka nie będzie zwracała większej uwagi.

Bomby w przesyłkach

Ekspert przypomniał też, że w bomby w przesyłkach pojawiały się już w przeszłości. - W 2001 roku na warszawskim Mokotowie przy ul. Batuty wybuchła bomba w mieszkaniu. Okazało się została nadana na poczcie głównej przy ul. Świętokrzyskiej - mówił Mroczek.

Ładunek wybuchowy zabił wtedy niespełna 50-letniego mężczyznę i ranił kolejne trzy osoby. - W środku był płaski, mały radiobudzik, taki jaki można było kupić na bazarach i bateria. Po włożeniu baterii do środka nastąpił wybuch. Zamknął się obwód elektryczny. W środku był plastyczny materiał wybuchowy - powiedział Mroczek.

Zaznaczył, że w przypadku eksplozji we wsi Siecieborzyce mogła to być typowa bomba pułapka. - Niewykluczone, że było to jakieś improwizowane urządzenie. Mechanizm był tak zaprojektowany, żeby doszło do inicjacji bomby w momencie, kiedy zostanie naruszony lub otworzony jakiś element - stwierdził ekspert.

Podkreślił jednocześnie, że w jego opinii sam ładunek w środku nie był duży. - To nie był bardzo silny ładunek wybuchowy, ale na tyle silny, żeby zrobić krzywdę osobie, która się schyla i rozpakowuje paczkę - powiedział Mroczek.

Wskazał jednocześnie, że z jego doświadczenia wynika iż, z reguły kto inny jest konstruktorem bomby, kto inny dostarcza taką przesyłkę, a ktoś inny jest zleceniodawcą. - Z psychologicznego punktu widzenia, bomba to jest nie kontaktowy sposób zadania komuś śmierci. Nie widzimy ofiary w momencie, kiedy dochodzi do wybuchu. Nie wykluczam tego, że z dużej odległości sprawca nawet przez lornetkę mógł obserwować, jakie są wyniki dostarczenia tej przesyłki - powiedział ekspert.

