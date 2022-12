Trzy osoby, w tym dwóch strażaków, trafiły do szpitala po wypadku z udziałem wozu strażackiego, do którego doszło w piątek rano we Wrocławiu. Wóz strażacki zderzył się z dostawczym busem.

Jak przekazał PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP, do wypadku doszło około godziny 5. Reklama "Wóz strażacki jechał na akcję" Wóz strażacki na sygnale jechał na akcję – w jednym z hoteli włączyła się czujka przeciwpożarowa. Do zderzenia z autem dostawczym doszło na skrzyżowaniu ulic Bardzkiej i Powstańców Śląskich – powiedział dyżurny strażak. Straż dotarła do źródła wycieku z rurociągu "Przyjaźń". Rozlewisko na polu kukurydzy Zobacz również W wyniku wypadku dwaj strażacy i kierowca auta dostawczego trafili do szpitali z niegroźnymi obrażeniami. autor: Piotr Doczekalski Paweł Auguff Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję