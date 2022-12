Do nieszczęśliwego wypadku doszło ok. godz. 14 w piątek w miejscowości Chlewiska niedaleko Lubartowa. Z relacji świadków wynika, że kobieta ratowała dziecko, które wpadło do koryta rzeki Wieprz. Po blisko dwóch godzinach wyłowiono z wody 10-letniego chłopca, który trafił do szpitala.

Policja: Chłopczyk zmarł

Pomimo udzielonej reanimacji chłopczyk zmarł – poinformowała PAP w sobotę mł. asp. Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dodała, że od godzin porannych w sobotę wznowiono na Wieprzu poszukiwania jego matki. Policjanci i strażacy przeszukują na łodziach koryto rzeki – przekazała funkcjonariuszka.

St. kpt. Michał Mazur z KP PSP w Lubartowie mówił wcześniej PAP, że ze względu na roztopy poziom wody w rzece jest wysoki, nurt silny, brzegi wysokie, dlatego bardzo łatwo jest o wypadek.

Autorka: Gabriela Bogaczyk