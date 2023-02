W środę zachmurzenie jest duże i całkowite. Na obszarze całego kraju w ciągu dnia spodziewane są opady, głównie deszczu ze śniegiem, ale na zachodzie i Pomorzu będzie to deszcz, a na wschodzie oraz w rejonach podgórskich i w górach śnieg. Na Sudety już obowiązuje ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu – zaznaczył synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.

"Wiatr będzie stopniowo się wzmagał"

Temperatura maksymalna wyniesie ok. 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie. Ok. 4 stopnie Celsjusza będą w najcieplejszym momencie dnia w centrum. Do 3-4 stopni temperatura wzrośnie na zachodzie, a na Pomorzu do ok. 5-6 stopni Celsjusza.

Wiatr, jak przekazał Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW, będzie stopniowo się wzmagał. Jest umiarkowany, zachodni, okresami będzie dość silny, w porywach do 65 km/h na przeważającym obszarze kraju. Natomiast nad morzem porywy dojdą do 80 km/h. W górach ten porywisty wiatr w połączeniu z opadami śniegu może powodować zawieje i zamiecie śnieżne – ostrzegł Kowalczuk.

W nocy duże zachmurzenie. Nad morzem możliwy deszcz

Noc ze środy na czwartek nadal z zachmurzeniem dużym, całkowitym. Podobnie jak w dzień spodziewane są opady deszczu ze śniegiem na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem padać będzie deszcz, w górach przybędzie śniegu. Tam spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej to ok. 5-10 cm.

W górach utrzymywać się będzie temperatura poniżej 0. Na wschodzie ta minimalna wyniesie minus 1 stopień Celsjusza. Natomiast na pozostałym obszarze kraju temperatura na lekkim plusie, ok. 1-3 stopni Celsjusza – powiedział synoptyk IMGW. Wiatr będzie umiarkowany. Na północnym zachodzie okresami dość silny. Nad morzem bardzo silny. Tam porywy nawet do 90 km/h, na zachodzie do 80 km/h. Na pozostałym obszarze dochodzić będą do 60 km/h. Powieje z kierunków zachodnich.

W górach i obszarach podgórskich, gdzie będzie padał śnieg, mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne.

autorka: Inga Domurat