Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę w jednej z podkaliskich miejscowości. Na prywatnej imprezie doszło do bójki między dwoma mężczyznami. Okazało się, że awanturujący się goście są policjantami kaliskiej komendy i pracownikami tego samego wydziału.

Jeden z policjantów trafił do szpitala, drugi został zatrzymany

W wyniku poniesionych obrażeń jeden z nich trafił do szpitala, gdzie stwierdzono doznanie obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni. Drugi z policjantów został zatrzymany. Postawiono mu zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu, co zagrożone jest do 5 lat więzienia - powiedział prokurator.

"Mężczyna nie przyznał się do winy"

Mężczyzna nie przyznał się do zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia. Jak dodał Maciej Meler wszystkie okoliczności w sprawie będę weryfikowane. Jak przekazał PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Andrzej Borowiak policjant został zawieszony w czynnościach służbowych do czasu wyjaśnienia sprawy.

Autorka: Ewa Bąkowska