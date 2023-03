Jak powiedział, podejrzanemu zarzucono, że wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi napastnikami dokonał pobicia 15-latka, czym narazili pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Reklama

Prokurator dołączył do aktu oskarżenia wniosek o dobrowolne poddanie się karze, orzeczenie kary 3 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, dozór kuratora, nawiązkę w wysokości tysiąca zł na rzecz pokrzywdzonego i pisemne przeproszenie - powiedział rzecznik prokuratury. Dodał, że jeżeli sąd uzna, że ta kara będzie adekwatna, taki wyrok zostanie wydany. W przeciwnym razie sprawa będzie rozpatrzona w trybie zwyczajnym.

Do zdarzenia doszło w październiku 2022 r. po godz. 16 przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie. Jeden z kolegów zwabił 15-letniego pokrzywdzonego w ustronne miejsce, informując, że za szkołą doszło do wypadku. Na miejscu czekało na niego trzech napastników w wieku od 15 do 17 lat i koleżanka z klasy. Tam chłopiec został dotkliwie pobity. Powodem ataku był jego konflikt z koleżanką z klasy, a jednym z napastników jej chłopak.

Film z pobicia

Reklama

Ze zdarzenia nagrano telefonem komórkowym filmik, który wrzucono do sieci. Na nagraniu widać jak trzech chłopców w zaciągniętych na głowach kapturach bije nastolatka pięściami, po przewróceniu go na ziemię kopią po całym ciele. Na zakończenie nakazano mu milczenie i zagrożono, że jeżeli komuś się poskarży to ponownie go pobiją i wywiozą do lasu.

Pokrzywdzony milczał przez tydzień. Postanowił jednak zwierzyć się swojej mamie, kiedy groźby pod jego adresem nie ustawały. Kobieta zawiadomiła policję i dyrekcję szkoły.

Najstarszemu prokurator postawił zarzut pobicia, za co grozi do 3 lat więzienia. Nieletni będą odpowiadać za swój czyn w wydziale rodzinnym i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie.

autorka: Ewa Bąkowska