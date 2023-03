Okoliczności obydwu śmierci Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu bada w dwóch odrębnych postępowaniach. Jak zaznaczają prokuratorzy, śledztwo wykaże, czy te sprawy mają ze sobą związek. Według nieoficjalnych informacji, obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu; byli skonfliktowani.

Reklama

Obie sekcje zwłok zostaną przeprowadzone jutro rano w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach – powiedział PAP rzecznik sosnowieckiej prokuratury Waldemar Łubniewski.

We wtorek wczesnym popołudniem w bramie przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu znaleziono ciało 26-letniego diakona. Miało liczne obrażenia, wskazujące na zabójstwo. Na miejscu przeprowadzono oględziny. Z uwagi na wagę i charakter sprawy Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła postępowanie od prokuratury rejonowej. W środę rano wszczęła śledztwo pod kątem zabójstwa i zleciła sekcje zwłok. Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski.

Prok. Łubniewski potwierdził, że prowadzone jest też drugie postępowanie, które również przejęła sosnowiecka prokuratura okręgowa. Zostało ono wszczęte w związku z informacją, że we wtorek doszło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg innego, 40-letniego mężczyzny. Prokuratura początkowo informowała, że ze względu na stan zwłok konieczne będą badania genetyczne, później przekazała, że ciało udało się jednak zidentyfikować, bez badań DNA. - Potwierdziliśmy tożsamość, jest to ksiądz – powiedział rzecznik.

Reklama

Nieoficjalne informacje PAP wskazują, że ksiądz prawdopodobnie zabił diakona, a później popełnił samobójstwo rzucając się pod pociąg. Konflikt między duchownym miał trwać od pewnego czasu. Ksiądz miał m.in. wysyłać diakonowi wiadomości sms-owe z groźbami. Jeden ze śledczych potwierdził - też nieoficjalnie - że na torach, przy ciele potrąconego przez pociąg księdza znaleziono nóż, którym najprawdopodobniej zaatakował diakona.

Reklama

We wtorek biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej poinformował, że 7 marca doszło do tragicznej śmierci dwóch duchownych - diakona i księdza. Biskup poprosił wiernych o modlitwę w intencji duchownych.

Jest zwyczajem w naszej diecezji, że za zmarłego kapłana nasi księża odprawiają Mszę św. Ponadto proszę wszystkich kapłanów, aby również odprawili Mszę św. za zmarłego naszego drogiego diakona i niech to uczynią w najbliższym czasie. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu ze względu na dobro śledztwa zakazała Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu udzielania jakichkolwiek informacji – dodano w komunikacie biskupa.

Chcemy też wyrazić smutek i ból, a także – z drugiej strony – wyrazy wdzięczności za napływające wyrazy wsparcia – powiedział PAP w środę rzecznik sosnowieckiej kurii ks. Przemysław Lech. Potwierdził, że przedstawiciele diecezji nie będą obecnie przekazywali żadnych dodatkowych informacji, ograniczając się do komunikatu biskupa.

autor: Krzysztof Konopka