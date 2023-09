Do oderwania się balkonu na trzecim piętrze kamienicy na rogu ulic Krzywej i Czystej w Sosnowcu doszło około szóstej rano. Ranne zostały dwie stojące na balkonie osoby w wieku ok. 40-50 lat. Trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary.

Ofiara śmiertelna

Poszkodowana kobieta natychmiast trafiła na blok operacyjny, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarła. Ranny mężczyzna ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafi na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Ma liczne złamania. Jest wydolny krążeniowo, ale niewydolny oddechowo, został zaintubowany – powiedział PAP rzecznik Szpitala Św. Barbary Tomasz Świerkot. Stan pacjenta jest poważny, ale stabilny.

Z kamienicy, w której zerwał się balkon, ewakuowano 21 mieszkańców. O tym, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, zdecyduje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Przedstawiciele sosnowieckiego inspektoratu nie udzielają na razie odpowiedzi na pytania dotyczące katastrofy oraz dalszych działań dotyczących uszkodzonej kamienicy. Na prośbę inspektoratu, PAP skierowała pytania w tej sprawie pocztą elektroniczną.

Rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu Rafał Łysy zapewnił, że nawet jeżeli powrót lokatorów do mieszkań nie będzie na razie możliwy, miasto zapewni wszystkim noclegi. Zaraz po ewakuacji dla mieszkańców podstawiony został autobus, w którym mogli się schronić. Do dyspozycji ewakuowanych jest psycholog, w razie potrzeby samorząd zapewni też posiłki. "Udzielimy mieszkańcom wszelkiej niezbędnej pomocy" – zapewnił rzecznik magistratu.

Jak poinformował rzecznik Urzędu, stan własnościowy kamienicy, w której urwał się balkon, jest nieustalony – formalnie kamienica nie ma właściciela. Jest zarządzana przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych. Obecnie przedstawiciele tego Zakładu i Urzędu Miasta czekają na ustalenia i rekomendacje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Na miejscu katastrofy byli dwaj wiceprezydenci Sosnowca i sekretarz miasta. Prezydent Arkadiusz Chęciński nawiązał do wypadku we wpisie na Facebooku.

Nad ranem doszło do tragicznego zdarzenia. W kamienicy na rogu Czystej i Krzywej zawalił się balkon, na którym przebywały 2 osoby. Obie trafiły do szpitala. 21 osób zostało ewakuowanych. Na miejsce podstawiliśmy autobus, zadbamy o noclegi dla osób, które nie będą mogły wrócić do kamienicy. Zapewniamy też pomoc psychologiczną dla mieszkańców. Obecnie ustalane są wszystkie okoliczności zdarzenia – napisał prezydent Chęciński.