"Decyzja w sprawie ewentualnego zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego zostanie podjęta najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu marca" - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli jednak stan zagrożenia zostałby utrzymany, to maksymalnie do końca czerwca br.

W ostatnim tygodniu marca podejmiemy decyzję, co dalej ze stanem zagrożenia epidemicznego, czy on będzie przedłużony, czy nie. […] Będziemy zasięgali opinii ekspertów i ta decyzja pewnie będzie w ostatnim tygodniu marca - powiedział Kraska w Radiu Plus.

Rekomendacje ekspertów

Na pytanie, na jaki czas stan ten mógłby zostać przedłużony, Kraska powiedział "myślę, że to nie będzie jakiś długi okres, miesiąc dwa trzy, zobaczymy jaka będzie rekomendacja ekspertów". Dopytywany, czy byłoby to maksymalnie do połowy roku, powiedział: "myślę, że to jest max".

Kraska poinformował, że ostatniej doby odnotowano 4 203 przypadków zakażeń COVID-19, tj. o kilkanaście procent mniej niż w ubiegłym tygodniu. Podkreślił, że zarówno oceny ekspertów, jak i dane dotyczące liczby nowych przypadków wskazują, iż szczyt zachorowań w tej fali pandemii mamy za sobą.

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje od maja 2022 r., wcześniej od marca 2020 r. obowiązywał stan epidemii.