Do zdarzenia doszło pod koniec marca w gminie w powiecie zgorzeleckim. 28-letnia kobieta razem ze swoim byłym partnerem, przyjechali do znajomego. Podczas wizyty doszło pomiędzy nimi do kłótni i szarpaniny, podczas której kobieta oblała byłego partnera benzyną, po czym go podpaliła – opisała przebieg wydarzenia rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu kom. Agnieszka Goguł.

Według policji kobieta w momencie popełnienia przestępstwa była pod wpływem alkoholu. Prokuratura postawiła 28-latce zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Decyzją sądu podejrzana została aresztowana na trzy miesiące. Kobiecie grozi dożywocie.

autor: Piotr Doczekalski