Doprecyzowując to, co powiedziałem dzisiaj rano: dla mnie najważniejsze w tej komisji jest to że będzie pracowała transparentnie, pod nadzorem mediów. Że polski parlament wybierze członków komisji, która zada właściwe pytania - tłumaczył prezydent.

Reklama

Nie jest najważniejszy werdykt tej komisji, od którego będzie się można odwołać do sądu. Ale nawet nie ten werdykt jest najważniejszy, ale to, że państwo będziecie mogli sobie wyrobić zdanie co do tych ludzi, którzy będą odpowiadali przed tą komisją - przekonywał podczas spotkania, zwracając się do osób zgromadzonych na placu Połczyna Zdroju.

Reklama

Jak przekonywał, "ludzie, ulegający rosyjskim wpływom będą musieli odjeść nie dlatego, że będą skazani, ale dlatego, że wyborcy ich odsuną". - Ja realizowałem, realizuję i będę realizował polskie interesy i nikt mnie w tym nie zatrzyma. Tylko polskie sprawy mnie interesują i możecie być pewni, że tylko taka polityka będzie realizowana, póki będę w Pałacu Prezydenckim - mówił Andrzej Duda.